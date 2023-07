Caro-voli, come combatterlo? Si può risparmiare fino al 20% se si acquistano i biglietti alle 2 di notte

Una guida utile e pratica per cercare di risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei durante il periodo estivo. L’elenco di consigli è stato fornito da Assoutenti e sarà sicuramente utilissima per tutti gli italiani che devono affrontare la sfida del caro-voli. Il consiglio? Acquistate il biglietto alle 2 di notte. Ma non solo.

LE REGOLE PER RISPARMIARE

Pianificazione: È consigliabile acquistare i biglietti con anticipo rispetto alla data di partenza. In questo modo si possono trovare tariffe più convenienti. È importante controllare i prezzi non solo sui siti delle compagnie aeree, ma anche su portali online e agenzie che offrono tariffe più basse. Flessibilità nelle date di partenza: Partire tra lunedì e mercoledì può risultare più economico rispetto alla domenica, che è considerato il giorno peggiore per volare in termini di costi. Orario di prenotazione: Secondo l’associazione, l’orario più economico per prenotare un volo è alle ore 2 di notte. Monitorare i prezzi nei giorni precedenti e successivi alla data desiderata può permettere di ottenere risparmi sui biglietti. Attenzione ai costi aggiuntivi: È importante considerare le commissioni, i costi nascosti, le polizze assicurative e altri servizi aggiuntivi offerti dalle compagnie aeree. Prima di effettuare l’acquisto, valutare se questi servizi siano necessari o se è possibile risparmiare evitandoli. Esplorare diverse opzioni: Monitorare i prezzi dei voli da aeroporti diversi rispetto alla città di residenza può portare a tariffe più convenienti. Inoltre, valutare la possibilità di prenotare il volo di ritorno con una compagnia aerea diversa rispetto a quella utilizzata per l’andata può offrire opportunità di risparmio. Biglietto open-jaw: Considerare l’acquisto di un biglietto open-jaw, che permette di atterrare in un aeroporto e ripartire da un altro scalo situato in una città diversa, può offrire flessibilità e potenziali risparmi.

Tenendo conto di queste semplici regole e mostrando flessibilità su scali e date di partenza, è possibile risparmiare fino al 20% sul costo dei biglietti aerei.