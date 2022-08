Caro energia, Confcommercio lancia appello ai prefetti. Per l’on. Assenza “è il dramma delle imprese”

E sull'argomento interviene anche l'on. Giorgio Assenza che parla di dramma per imprese e famiglie.

"L’enorme rincaro delle bollette ha un impatto drammatico sulla quasi totalità delle imprese e rischia di provocare una drastica frenata della ripresa economica. Molte imprese stanno lavorando a ritmo ridotto, altre vedono contrarsi i margini di guadagno, mentre per almeno 200.000 piccole e medie imprese il rischio è la chiusura dell’attività. Un vero e proprio dramma per l’intero sistema economico ed occupazionale.

Plaudiamo all’iniziativa della Confcommercio Sicilia che, in una lettera aperta ai Prefetti dell’isola denuncia la gravità della situazione e il rischio di gravi ripercussioni sociali. Urgono misure urgentissime di ampia portata da parte del Governo nazionale, come dilazionare il pagamento delle bollette e strutturare un immediato sostegno economico per le imprese. Diversamente si rischia davvero una catastrofe che interesserebbe gran parte delle imprese e delle famiglie italiane". Lo dichiara il Deputato ibleo, on. Giorgio Assenza, in una nota alla stampa.