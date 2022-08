Caro bollette, ottenere somme dalle royalties petrolifere. La proposta dell’assessore regionale Baglieri

Sul caro bollette interviene l'attuale assessore regionale all'Energia, Daniela Baglieri, tra l'altro candidata alle prossime elezioni per Forza Italia. " Il problema del caro-bollette, come ha ricordato il candidato della coalizione alla Presidenza, Renato Schifani, è una delle priorità dell’azione di governo regionale – sottolinea la Baglieri – Nella provincia di Ragusa l’industria estrattiva è uno dei pilastri dell’economia provinciale e come tale sarebbe doveroso restituire al territorio una parte delle risorse emergenti dallo sfruttamento petrolifero mediante il miglioramento degli accordi sulla distribuzione delle royalties, anche verso un possibile azzeramento delle bollette energetiche dei comuni interessati a vantaggio di imprese e cittadini e favorendo nuovi insediamenti produttivi e crescita demografica".