Caro bollette luce e gas. Arriva il rimborso ecco come richiederlo

poter beneficiare di questa nuova misura, che prevede le utenze della luce e del gas a costo zero, sono gli italiani che dichiarino un reddito ISEE inferiore a 12 mila euro. Una manna dal cielo per le famiglie meno abbienti, le più colpite dal punto di vista economico in questi ultimi mesi. L’azzerramento del costo delle utenze avverrà in via del tutto automatica, senza procedere cioè a presentare alcuna domanda.

L’unico requisito fondamentale per usufruire di questo beneficio è unicamente quello di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), da cui sarà estratto l’ISEE. Dopo aver dichiarato il proprio reddito si potrà ottenere anche il rimborso degli arretati dei mesi precedenti, sempre nell’arco del 2022, tramite uno sconto applicato alla bolletta successiva; salvo ovviamente che una compensazione di questo tipo non risulti impossibile, in questo caso ci sarà un rimborso vero e proprio.

Fiducioso il Segretario Nazionale Codacons Francesco Tanasi sulle prossime misure del Governo volte a fronteggiare l’emergenza energia, a patto che i 30 miliardi di euro annunciati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, siano utilizzati con criterio e destinati realmente ad aiutare famiglie e imprese.

Tanasi spiega che la prima mossa da compiere per salvare famiglie e imprese è quella di rimandare la fine del mercato tutelato, in modo da garantire le tariffe energetiche e offrire maggiori tutele agli utenti in questo momento di grande crisi. Serve poi bloccare i distacchi delle forniture per morosità incolpevole, considerando che migliaia di famiglie, condomini e piccole imprese non riescono più a far fronte ai pagamenti delle bollette e rischiano l’interruzione di luce e gas. Parte delle risorse annunciate dalla Meloni – continua Tanasi- devono inoltre essere destinate alla creazione di un fondo di garanzia volto ad assicurare le forniture energetiche ai soggetti che versano in condizione di difficoltà, e deve essere estesa la tassa sugli extra-profitti a quei soggetti (farmacie, assicurazioni, banche, società dell’e-commerce) che negli ultimi due anni hanno registrato una forte crescita dei propri utili.