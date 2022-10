Caro bollette, il 17 ottobre manifestazione a Ragusa. Aderisce anche il comune di Comiso

Il 17 ottobre a Ragusa si terrà una manifestazione contro il caro bollette. A questa manifestazione parteciperà anche il comune di Comiso.

La manifestazione è prevista per le ore 9 in piazza Matteotti.

Il caro bollette che sta distruggendo l’economia delle famiglie e del comparto produttivo tutto. Dalla ristorazione all’agricoltura, all’artigianato.

“Saremo accanto a queste categorie – dichiara l’assessore Alfano – anche perché l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia elettrica, come di altri beni, rischia di inficiare anche le casse degli enti locali che erogano numerosi servizi ai cittadini. Dal servizio di mensa scolastica, all’erogazione dell’acqua negli edifici pubblici e presso i privati, al trasporto per gli alunni, a tanti altri che pesano esclusivamente sui comuni poiché si registra anche un momento di seria difficoltà per le famiglie a pagare i tributi.

Infine, conclude: “A Ragusa porteremo la voce di Comiso e dei Comisani, perché noi non ci siamo mai tirati indietro quando è stato necessario solidarizzare ed agire”.