Caro aerei: alcune tratte nazionali costano quanto un volo negli USA. Esposto del Codacons alla Gdf

Esposto alla guardia di finanza da parte del Codacons che chiede ispezioni nelle sedi italiane delle compagnie aeree. Secondo il Codacons, i prezzi dei biglietti aerei sono diventati eccessivi e alcune tratte nazionali possono costare tanto quanto un volo per gli Stati Uniti.

TARIFFE MAGGIORATE DEL 50%

Il Codacons afferma che nonostante i costi dell’energia siano diminuiti e i prezzi dei carburanti per il trasporto aereo abbiano registrato un calo superiore al 20%, le tariffe sono salite di oltre il 50% rispetto all’anno scorso. L’Antitrust ha già avviato un’indagine su questa anomalia tariffaria, in particolare sui voli da e per la Sicilia, in seguito all’esposto presentato dal Codacons.

L’ESPOSTO

Il Codacons chiede ora alla Guardia di Finanza di effettuare ispezioni nelle sedi delle compagnie aeree italiane al fine di acquisire documenti utili, come le bolle di acquisto dei carburanti, al fine di verificare se l’aumento dei prezzi dei biglietti sia giustificato da un aumento dei costi per le compagnie aeree o se sia il risultato di possibili speculazioni a danno dei consumatori.