Carmen Panepinto Zayati, vittoriese di nascita, rappresenterà l’Italia a Miss Universo. VIDEO

Il Bel Paese ha una nuova ambasciatrice di bellezza e intelligenza in Carmen Panepinto Zayati, la cui straordinaria personalità e talenti eclettici l’hanno incoronata Miss Universe Italy 2023. Con questa vittoria, Carmen avrà l’opportunità di solcare l’oceano e rappresentare l’Italia al concorso di bellezza più prestigioso del mondo, Miss Universe.

Carmen Panepinto Zayati è una vera e propria cittadina del mondo, nata a Vittoria ma attualmente residente nella vivace città di Roma. Nella finale nazionale di Miss Universe Italy, ha rappresentato con fierezza la regione delle Marche, dimostrando una bellezza e un carisma che l’hanno portata fino al testa a testa conclusivo con Andrea Pepi, la Miss Universe Sicilia. La sua determinazione e il suo talento l’hanno distinta in mezzo a una concorrenza agguerrita.

Ma Carmen è molto più di una bellissima figura. È anche una sportiva appassionata, con una predilezione per le arti marziali, in particolare le MMA e il Muay Thai. La sua dedizione allo sport non solo l’ha mantenuta in forma, ma le ha anche insegnato disciplina, determinazione e resilienza, qualità che senza dubbio saranno preziose nel suo futuro come rappresentante dell’Italia nel concorso Miss Universe.

Oltre alla sua passione per lo sport, Carmen è anche un’appassionata viaggiatrice. Grazie alle sue avventure in giro per il mondo, ha avuto l’opportunità di immergersi in lingue e culture diverse, dalla variegata Africa all’energica America, dal suggestivo Medio Oriente all’affascinante Asia. A soli 16 anni, ha fatto una scelta decisiva nel suo percorso di crescita umana, partendo per una esperienza di volontariato in Thailandia. Qui, ha insegnato inglese ai bambini svantaggiati di una zona rurale, dimostrando la sua generosità e il desiderio di contribuire al bene comune.

Ma Carmen Panepinto Zayati non è solo una bella donna con una passione per lo sport e il volontariato. È anche una studiosa brillante, con una laurea in Ingegneria Elettronica conseguita a Pisa. Al momento, sta approfondendo ulteriormente la sua conoscenza nello studio dell’Ingegneria Biorobotica presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Il suo obiettivo è specializzarsi nella progettazione di protesi bioniche e organi artificiali, cercando costantemente modi innovativi per migliorare la qualità della vita delle persone attraverso l’applicazione della tecnologia.

In Carmen Panepinto Zayati, Miss Universe Italy 2023, l’Italia ha trovato un’ambasciatrice che incarna l’eleganza, l’intelligenza e la passione per il progresso tecnologico. La sua storia è una fonte di ispirazione per tutti, dimostrando che la bellezza può andare ben oltre l’apparenza e che il talento, la dedizione e la generosità possono illuminare il mondo. Ci auguriamo che il suo percorso in Miss Universe porti l’attenzione su questi valori fondamentali.