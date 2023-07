Carmelo Iurato e Lucio Salafia affronteranno la prossima stagione con l’Olympia Basket

Carmelo Iurato e Lucio Salafia affronteranno la prossima stagione con l’Olympia Basket Comiso. Dopo aver siglato un accordo biennale lo scorso anno, entrambi i giocatori hanno deciso di continuare il loro percorso con la squadra, dimostrando la loro fiducia nel progetto e nell’ambizione della società.

Carmelo Iurato si dice entusiasta di far parte di una società sana, ambiziosa e ben preparata, che sta lavorando per riportare l’Olympia alle categorie più prestigiose, rispettando la sua storia e il calore dei tifosi. Esprime gratitudine nei confronti di tutta la società per l’accoglienza ricevuta e si impegna a dare sempre il massimo sia in campo che fuori. Carmelo condivide pienamente il progetto e si augura il meglio per l’Olympia, dichiarando “Ad maiora e forza Olympia”.

Anche Lucio Salafia è felice di rimanere nella squadra e di continuare a far parte del gruppo che è stato la loro forza durante la scorsa stagione. Spera che i tifosi riempiano il palazzetto per sostenere la squadra e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Concludendo con un incoraggiamento, afferma “Ci vediamo presto, forza Olympia”.

Con la determinazione e l’impegno di giocatori come Carmelo Iurato e Lucio Salafia, l’Olympia Basket Comiso sembra pronto ad affrontare la sfida della nuova stagione nella Serie C Unica Sicilia e Calabria.