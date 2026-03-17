Carmelitane Missionarie: Suor Ivanna Calvo, di Donnalucata, guida la Congregazione nel mondo

Nata e cresciuta nella borgata sciclitana, prima di abbracciare l’abito di reliogosa, Suor Ivanna Calvo è stata eletta a conclusione del Capitolo generale, il XVII° nella vita della Congregazione religiosa che si è tenuto nei giorni scorsi a Santa Marinella, poco lontano da Roma. Grande la sua vocazione e grande la sua vita da religiosa che ha vissuto all’interno della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù. La Congregazione, fondata dall’ispicese Beata Maria Crocifissa Curcio e da padre Lorenzo van den Eerenbeemt, ha “case” in diversi Paesi del mondo. Le religiose sono impegnate nel campo educativo e sociale nelle singole realtà in cui operano dedicandosi a bambini, adulti ed anziani. Il Capitolo generale ha anche eletto il nuovo Consiglio generale: ne fanno parte suor Maria José De Oliveira (Vicaria generale), suor Flora Fransis Mashughuli, suor Corazòn Lao e suor Maria Grazia D’Angelo.

Il Capitolo, che ha avuto come tema: “Rafforzate in Cristo nella diversità. Missionarie sulla scia dei Fondatori”, è stato concluso dalla celebrazione eucaristica, con la firma degli Atti capitolari: a presiedere la celebrazione è stato monsignor Filippo Iannone, carmelitano, Prefetto del Dicastero per i Vescovi. La messa di apertura, invece, era stata presieduta dal vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, monsignor Gianrico Ruzza. L’elezione del nuovo Governo generale avviene in un anno speciale per la Congregazione, che nel luglio 1925 ha indetto il Giubileo per i 100 anni di fondazione che si concluderà nel luglio di quest’anno. Oggi le suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono presenti in Italia, Malta, Romania, Canada, Filippine, Indonesia, Vietnam, Tanzania, Congo, Uganda, Brasile, Kenya, con nuove comunità in fase di apertura anche in Australia e Papua Nuova Guinea. In provincia di Ragusa, le Carmelitane Missionarie hanno comunità a Ispica, città natale della fondatrice Maria Crocifissa Curcio, a Modica ed a Marina di Acate. La comunità di Scicli ha accolto con gioia la nomina di Suor Ivana Calvo a Madre Generale della Congregazione e le augura buon lavoro nella sua missione di religiosa.

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