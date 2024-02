Carenza di personale nel corpo di Polizia Locale a Modica. La denuncia di Sinistra Italiana

Vito D’Antona è caustico nell’affrontare la questione. Peraltro molto delicata in una città di circa 54 mila abitanti con due frazioni importanti, quali Marina di Modica e Frigintini, e due insediamenti popolosi quali Treppiedi Sud e Treppiedi nord. “Recetemente in un articolo stampa si riferiva della sopravvenuta impossibilità da parte dei vigili urbani a potere effettuare i rilievi in caso di incidenti stradali, a causa della carenza di personale – afferma D’Antona – a fronte di decine di collocamenti in pensione non si è provveduto a sostituire il personale cessato dal servizio, con il risultato che i pochi addetti rimasti hanno dovuto sopperire alle tantissime incombenze che la legge impone. A novembre, dalla Cgil, è stato proclamato lo stato di agitazione del personale. E’ nella viabilità che si riscontra la maggiore carenza del servizio, con la conseguenza di convivere con un traffico sempre più caotico, soprattutto nelle ore di punta. Recentemente, per fronteggiare tale stato di cose, erano state individuate possibili soluzioni per incrementare il numero degli addetti alla Polizia Locale, mediante l’utilizzazione di graduatorie di concorsi in vigore in altri comuni o l’utilizzo di personale Asu o della SpM. L’Amministrazione è chiamata a fornire risposte ad una vera e propria emergenza”.

Un Comune in difficoltà: impossibile bandire concorsi e fare assunzioni.

Il sindaco Maria Monisteri è chiara: “confermo questa difficoltà nell’organico della Polizia Locale ma non possiamo fare assunzioni – afferma il primo cittadino – ci stiamo muovendo per capire di trovare una soluzione anche attraverso il ricorso a delle associazioni. Mi vengono proposte delle soluzioni ma è chiaro che dobbiamo valutare attentamente ogni cosa. Ci stiamo, comunque, muovendo per cercare una soluzione tampone, magari temporanea. Al momento siamo con le mani legate perchè non possiamo fare assunzioni e concorsi. Attingere ad altri Comuni ci impegna a dover pagare gli stipendi ma non possiamo farlo. Al momento stiamo andando avanti ricorrendo alle associazioni di volontariato”.

Nel 2023 il Comune di Modica ha disposto un impegno spesa di 40mila euro per ricorrere al volontariato nei servizi esterni.

Da qualche anno è la strada su cui si muove l’ente. L’organico del corpo di Polizia locale è carente. Il comandante Rosario Cannizzaro è costretto ai cosiddetti salti mortali per “stendere” il servizio giornaliero; le unità di personale in tutto sono diciannove. Di queste tre sono attualmente in ferie prepensionamento. Su strada ci sono due agenti e cinque ausiliari che vengono impiegati nei servizi esterni mentre il resto garantisce tutte quelle attività di competenza per legge dei caschi bianchi. Per la viabilità ed il controllo del traffico si è fatto ricorso alle convenzioni con le associazioni UNAC (Unione nazionale Arma carabinieri), con AEOP (Associazione europea operatori di Polizia) e NoiSiamo. I volontari di queste associazioni sono impegnati nella vigilanza nelle scuole, nell’attraversamento pedonale degli studenti e nelle manifestazioni durante le quali occorre dare seguito alle prescrizioni in materia di safety disposte dalla Prefettura e dalla Questura.

© Riproduzione riservata