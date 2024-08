Carenza di organico nella Polizia Locale di Modica. Il Pd interroga, l’assessore risponde

Non è un botta e risposta ma è il modo per fare chiarezza su una questione che và avanti da tempo e che vede assottigliarsi di anno in anno, di mese in mese, di giorno in giorno, l’organico della Polizia Locale in forza al Comune di Modica costretto ad operare in un territorio piuttosto vasto, sia urbano che extra-urbano, quale è quello modicano. Il consigliere comunale del Partito Democratico ha risollevato il problema con numeri alla mano dopo averlo fatto meno di un mese fa. “Le unità di personale, comprensivi di ausiliari, non sono ventotto come asserito dall’assessore ma venti ed in questo numero sono ricomprese cinque unità di cui quattro funzionari di P.L ed una ausiliaria con patologie che ne impediscono un utilizzo all’esterno ed una unità (funzionario di P.L) in prestito al Comune di Pozzallo, un Comandante e quattro vice comandanti – afferma Gianni Spadaro – chiediamo quando siano possibili i provvedimenti di assunzione ex art 10 legge regionale n. 1 del 16.01.2024 ed ancora a che punto è il procedimento per la progressione verticale degli ausiliari del traffico e perché non si sta procedendo ad assunzioni attingendo dalle graduatorie dei concorsi in essere presso altri Comuni considerato che il Prefetto di Ragusa ha dichiarato perfettamente percorribile detto iter”.

L’assessore al personale, Saro Viola, è chiaro nella consapevolezza che nell’immediato poco o nulla si può fare.

Parla di difficoltà oggettive e di una burocrazia che lavora su una strada tutta un salita. “Le assunzioni, tramite utilizzo di graduatorie di altri Comuni di cui parla il consigliere Spadaro facendo riferimento alla percorribilità ipotizzata dal Prefetto, non sono possibili. Sappiamo tutti che il Comune di Modica si trova in piano di riequilibrio ed in atto, quindi, non possiamo fare assunzioni anche ricorrendo a graduatori di altri Comuni vicini – spiega Saro Viola – stiamo cercando di capire come hanno fatto i Comuni metropolitani nelle nostre stesse condizioni per avere una deroga da parte del Ministero. Ciò nella speranza che ci si possa muovere allo stesso modo, ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda il personale Asu, circa 90 unità, è chiaro che appena si procederà alla definitiva stabilizzazione si penserà ad un percorso che possa innalzarli dalle categorie in cui sono collocate in questo momento per poi farli transitare, tramite corsi e bandi e quindi procedure amministrative necessarie, in altri servizi non ultimo quello della Polizia Locale. Siamo consapevoli della carenza di personale. Su strada abbiamo pochi vigili tant’è che in atto ci stiamo facendo affiancare a Marina di Modica dai volontari dell’associazione AEOP. Non dobbiamo dimenticare che le difficoltà avute per la mancanza di un segretario non a tempo pieno sono state tante e dobbiamo riprendere un cammino di normalità. Per quanto riguarda il personale ausiliario siamo chiari: svolgono il loro ruolo e gli riconosciamo il merito di spendersi tanto nello svolgimento dei loro compiti”.

© Riproduzione riservata