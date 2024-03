Carenza di medici di famiglia a Scicli: ASP conferisce un incarico provvisorio di assistenza primaria

La notizia era rimbalzata qualche giorno fa: vevamo parlato della grave carenza del servizio sanitario che coinvolge più di mille persone a Scicli. Queste persone erano rimaste senza medico di famiglia. L’alternativa, per loro, era quella di cercare nei paesi più vicini, ossia Modica, Pozzallo e limitrofi.

INCARICO DELL’ASP

L’ASP di Ragusa affronta la criticità assistenziale La conferma di un incarico provvisorio di assistenza primaria che rappresenta un passo importante per garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria alla comunità locale.

Ma non è tutto: alcuni medici resteranno in servizio fino al 72esimo anno di età. Si tratta di una soluzione per mantenere, in concreto, l’offerta dei servizi sanitari particolarmente importanti in contesti in cui la presenza di personale medico è limitata.

