Carenza di acqua potabile da tre giorni a Ispica

Il temporale dei giorni scorsi avrebbe danneggiato i macchinari in due pozzi dei tredici di cui è dotata la città di Ispica per garantire l’erogazione di acqua nel centro abitato e nell’hinterland comunale. Da tre giorni si lavora per riparare il guasto. Arriva dal sindaco Innocenzo Leontini e dall’assessore Tonino Cafisi la comunicazione che si sta facendo tutto il possibile per ripristinare in tempi brevi il disservizio nell’erogazione giornaliera di acqua potabile.

Parlano il sindaco e l’assessore.

“Due pozzi, il 4 e il 5 dei 13 che forniscono acqua al nostro Comune, sono al momento fuori servizio a causa di danni occorsi durante l’ultimo temporale e necessitano della sostituzione di alcuni pezzi.

I tecnici sono già all’opera sul pozzo 4 e, entro poche ore, termineranno l’intervento di ripristino. Ha creato, inoltre, ulteriori disservizi una perdita già riparata in Via Vittorio Veneto – informano gli amministratori – si informa la cittadinanza che è possibile richiedere la consegna di acqua con autobotti contattando Iblea Acque dalla mattina e fino alle 15 ai numeri di telefono 342 645 3761, 380 477 9151 e 800 166 321. Abbiamo già provveduto a manifestare il nostro disappunto nei confronti di Iblea Acqua riguardo alla scarsa assistenza telefonica fornita alla cittadinanza ed auspichiamo che, dopo il nostro sollecito, il trend possa essere sin da subito invertito”.

