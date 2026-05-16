Carburanti: a Vittoria, Comiso e Ragusa il pieno più conveniente

Per chi ama la montagna, Livigno è una delle mete da visitare almeno una volta nella vita. In genere comincia a nevicare in abbondanza già a fine ottobre e anche ieri sera, con una temperatura di -3° registrata alle ore 20, i fiocchi hanno imbiancato la discesa verso questa cittadina di quasi 7mila residenti.

Isolata dal resto della provincia di Sondrio, Livigno è zona franca di confine. Qui si campa di turismo, le case costano un botto, ma almeno i prezzi del carburante godono dell’esenzione di accise e Iva. Sempre ieri, un litro di benzina nel distributore più conveniente di Livigno costava 1,528 euro, il diesel a 1,571 €.

Milleseicentoquaranta chilometri più a sud la situazione, come nel resto d’Italia e non solo, è ben diversa. L’attuale crisi dei carburanti si riflette direttamente anche sulle tasche dei cittadini della provincia di Ragusa, trasformando ogni rifornimento alla pompa in un salasso economico legato a doppio filo alle dinamiche geopolitiche internazionali. I dati ufficiali estratti dal consueto monitoraggio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) fotografano una rete provinciale frammentata, fortemente condizionata dai costi logistici di un territorio periferico e dall’escalation globale dei prezzi.

Adottando come criterio la modalità self-service per i carburanti liquidi e il servito per i gas fossili, la classifica dal comune più conveniente a quello più caro evidenzia una forbice legata principalmente alla presenza di distributori indipendenti (le cosiddette “pompe bianche”) e alla vicinanza alle arterie stradali principali.

I comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa riescono a garantire le tariffe più competitive della provincia grazie a una fitta rete di stazioni concorrenziali. Qui la benzina self si attesta su una media di 1,925 €/litro, mentre il gasolio viaggia intorno a 1,980 €/litro. Nelle posizioni intermedie della classifica si collocano Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli. In quest’area costiera e sub-africana, i flussi legati ai trasporti commerciali del polo logistico modicano e del porto pozzallese mantengono la benzina stabile a 1,945 €/litro e il diesel a 1,995 €/litro. I picchi massimi di spesa si registrano invece nei comuni interni e montani del comprensorio ibleo: Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Acate, fino ad arrivare ai territori di Giarratana e Monterosso Almo, che chiudono la classifica come i comuni più cari. In queste ultime località, l’isolamento geografico e la scarsa concorrenza spingono la benzina oltre la soglia di 1,960 €/litro e il gasolio sino a punte di 2,020 €/litro, superando la già critica media nazionale. Per quanto riguarda i carburanti alternativi, il GPL mantiene una buona uniformità territoriale oscillando tra 0,790 €/litro e 0,810 €/litro, mentre il Metano per autotrazione risente della crisi del gas naturale, assestandosi su cifre pesanti comprese tra 1,580 e 1,640 €/kg.

I distributori più convenienti della provincia

Ragusa



Iblea Petroli (Via Giorgio La Pira): Benzina 1,775 €/l | Diesel 1,979 €/l | GPL Non disponibile.

Eni (Viale delle Americhe): Benzina 1,799 €/l | Diesel 2,098 €/l | GPL 0,789 €/l.

Vittoria

Conad Self h24 (S.S. 115): Benzina 1,739 €/l | Diesel 2,139 €/l.

Sp Energia Siciliana (Via C. di Vittorio Veneto): Benzina 1,749 €/l Diesel 2,229 €/l.

Modica

Gela Carburanti / Blanco Petroli (S.S. 115 / SP 126): Benzina 1,749 €/l | Diesel 1,989 €/l | GPL 0,759 €/l.

Enercoop (Polo Commerciale): Benzina 1,779 €/l | Diesel 2,109 €/l.

Comiso



Gadd Petroli (Strada Provinciale 5): Benzina 1,719 €/l | Diesel 2,099 €/l.



IP (Via San Leonardo): Benzina 1,739 €/l | Diesel 2,109 €/l | GPL 0,838 €/l.

Pozzallo

Sinergy Petroli (Zona Industriale): Benzina 1,798 €/l | Diesel 2,098 €/l.

Tamoil (Via Torino): Benzina 1,829 €/l | Diesel 2,119 €/l.

Ispica

Sicilia Petroli (S.S. 115): Benzina 1,799 €/l | Diesel 2,099 €/l | GPL 0,790 €/l.

Scicli

Iblea Petroli (Contrada Zagarone): Benzina 1,789 €/l | Diesel 2,109 €/l.

Fidone Gas Auto: Benzina Non disponibile | Diesel Non disponibile | GPL 0,868 €/l.

Santa Croce Camerina

Gulfi Carburanti (Piazza Carducci / SP 36): Benzina 1,799 €/l | Diesel 2,129 €/l.

Acate

Eredi Petroli (S.P. 2): Benzina 1,809 €/l | Diesel 2,139 €/l.

Chiaramonte Gulfi

Sp Energia Siciliana / Stazione Coffa (S.S. 514 / C.da Roccazzo): Benzina 1,719 €/l | Diesel 2,099 €/l | GPL 0,838 €/l | Metano 1,755 €/kg.

Cascone Carmelo (C.so Europa): Benzina 1,849 €/l | Diesel 2,199 €/l.

Giarratana

Esso (Via Madonna delle Grazie): Benzina 1,849 €/l | Diesel 2,199 €/l.

Monterosso Almo

Ip (Bivio Chiaramonte-Monterosso): Benzina 1,859 €/l | Diesel 2,219 €/l.



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