Carambola: Fabrizio Cortese si aggiudica la 5⁰ gara nazionale a Modica

Si è svolta a Modica dal 31 maggio al 4 giugno presso LASD La Biglia Modica la 5⁰ Gara Nazionale di carambola 3 sponde valevole per la stagione 2022/2023.

60 giocatori hanno incrociato le stecche disputando più di 90 incontri partendo dalle Prepre qualifiche e arrivando fino al tabellone ad eliminazione diretta.



Ha conquistato il gradino più alto del podio l’atleta casalingo Fabrizio Cortese, 2⁰ classificato Andrea Bitetti (Ct), 3⁰ classificato Francesco Orlando (Tp), 5⁰ classificato Longo Giuseppe (Pa).

Cortese ha disputato una gara superlativa mostrando grande maturità tecnico-agonistica.

I suoi risultati tecnici parlano chiaro: Media generale 1.233, una delle migliori prestazioni nazionali individuali di sempre (al netto dei risultati del campionissimo Marco Zanetti che non era presente in quanto impegnato in altra competizione in Francia).



Sin dai primi incontri l’atleta modicano è apparso in gran forma ed ha superato in scioltezza gli incontri di qualificazione. Nel successivo tabellone ad eliminazione diretta (1/4, semifinale e finale) nessuno è riuscito a fermare il cammino di Cortese che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza.

Buona anche la prestazione degli altri atleti modicani in gara piazzati nella parte alta della classifica: Vispo 10⁰ (m.g. 1.038) e Picciano 14⁰ (m.g. 0.707).



Il presidente dell’ASD La Biglia Luca Aprile ha espresso grande soddisfazione per la vittoria ‘casalinga’ di Cortese e per l’annata sportiva ricca di risultati di rilievo.

Fabrizio Cortese alla fine della premiazione, ha voluto donare all’associazione sportiva il trofeo vinto in segno di gratitudine consolidando il legame ventennale con il club.