Carambola di due auto e uno scooter: ferito un sedicenne

Un giovane comisano di sedici anni è rimasto ferito questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato in via degli Eucalipti, nei pressi della chiesa di sant’Antonio.

Il giovane che si trovava in sella ad uno scooter è finito addosso a un’auto che era parcheggiata e che stava per immettersi nella corsia di percorrenza. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza vettura, che procedeva da Comiso in direzione di Chiaramonte. La moto infatti, dopo l’impatto con la prima vettura, è finita sull’auto che procedeva sulla corsia opposta. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Non corre pericolo di vita. Pare abbia però riportato alcune fratture agli arti.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani, che dovranno verificare le responsabilità: le manovre effettuate, la velocità, la posizione di alcune auto parcheggiate che pare ostacolassero parzialmente la visibilità della sede stradale. foto di repertorio

