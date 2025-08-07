Capossela incanta Ragusa: poesia, mito e musica sul sagrato della cattedrale

Una notte di pura magia ha avvolto il cuore barocco della città, trasformando il sagrato della cattedrale in un teatro a cielo aperto. Protagonista assoluto: Vinicio Capossela, che con il suo concerto–spettacolo ha regalato a Ragusa una serata irripetibile, densa di emozioni, parole e visioni.

L’evento, inserito nel cartellone di “Sagrato d’autore” ha rappresentato uno dei momenti più alti dell’estate iblea. Non solo per la presenza di uno degli artisti più iconici del panorama musicale italiano, ma per l’armonia perfetta tra luogo, arte e pubblico.

Capossela, con il suo tour “Le Sirene”, ha dato vita a uno spettacolo suggestivo, in equilibrio tra concerto e narrazione teatrale. Sin dalle prime note, la sua voce inconfondibile ha evocato un universo poetico in cui il mito si fonde con la realtà, e le sirene – creature simbolo di attrazione e pericolo – diventano metafora di bellezza e inquietudine.

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha gremito la piazza antistante la cattedrale, rapito da una performance intensa, avvolgente, in cui musica, parole e silenzi si sono alternati come onde di un racconto antico e modernissimo. Brani storici si sono intrecciati con nuove composizioni, mentre Capossela ha dialogato con lo spazio, trasformando il sagrato in un luogo sacro non solo per la fede, ma per l’immaginazione collettiva.

Per vedere il video clicca qui: https://www.facebook.com/manuela.barone.12/videos/1782697685792162

