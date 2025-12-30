Capodanno sicuro a Ragusa: confermato il Discobus per la notte di San Silvestro

Il Discobus sarà regolarmente operativo anche nella notte di San Silvestro, garantendo i collegamenti da e per la discoteca Koala, uno dei principali punti di ritrovo giovanili della provincia di Ragusa per il Capodanno. A comunicarlo sono gli assessori Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi, insieme alla consigliera comunale Carla Mezzasalma.

Il servizio, promosso dal Comune di Ragusa e finanziato con un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, rientra nelle iniziative di mobilità sicura e prevenzione, con l’obiettivo di ridurre il traffico privato e garantire spostamenti ordinati nelle ore notturne più delicate dell’anno.

Prenotazione obbligatoria entro le 11 del 31 dicembre

Per consentire una corretta organizzazione del servizio e dimensionare in modo adeguato il numero di mezzi, è obbligatoria la prenotazione online. Gli utenti dovranno compilare il modulo disponibile al link: https://forms.gle/LAdWLiY74br1e3rk9

La registrazione, che richiede nome, cognome e indirizzo email, dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 11:00 del 31 dicembre. I dati raccolti saranno trasmessi alla ditta di trasporti Tumino, incaricata della gestione logistica del servizio.

Tratte e orari del Discobus di Capodanno

Andata

Ore 22:50 – Ragusa Ibla, Parcheggio della Repubblica

Ore 23:00 – Ragusa, Scalo Merci

A seguire – Marina di Ragusa, Via Brin

Ritorno

Ore 04:00 – Partenza dal parcheggio del Koala

con fermate a Marina di Ragusa (Via Brin), Ragusa (Scalo Merci) e Ragusa Ibla

