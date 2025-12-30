Scadono domani i termini per la presentazione delle istanze relative al reclutamento di medici da destinare ai servizi di Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, ma il quadro che emerge nei tre principali Pronto Soccorso della provincia resta estremamente preoccupante. Il nuovo anno si apre infatti con strutture sotto organico, turni difficili da coprire e una pressione […]
Capodanno sicuro a Ragusa: confermato il Discobus per la notte di San Silvestro
30 Dic 2025 16:51
Il Discobus sarà regolarmente operativo anche nella notte di San Silvestro, garantendo i collegamenti da e per la discoteca Koala, uno dei principali punti di ritrovo giovanili della provincia di Ragusa per il Capodanno. A comunicarlo sono gli assessori Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi, insieme alla consigliera comunale Carla Mezzasalma.
Il servizio, promosso dal Comune di Ragusa e finanziato con un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, rientra nelle iniziative di mobilità sicura e prevenzione, con l’obiettivo di ridurre il traffico privato e garantire spostamenti ordinati nelle ore notturne più delicate dell’anno.
Prenotazione obbligatoria entro le 11 del 31 dicembre
Per consentire una corretta organizzazione del servizio e dimensionare in modo adeguato il numero di mezzi, è obbligatoria la prenotazione online. Gli utenti dovranno compilare il modulo disponibile al link: https://forms.gle/LAdWLiY74br1e3rk9
La registrazione, che richiede nome, cognome e indirizzo email, dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 11:00 del 31 dicembre. I dati raccolti saranno trasmessi alla ditta di trasporti Tumino, incaricata della gestione logistica del servizio.
Tratte e orari del Discobus di Capodanno
Andata
- Ore 22:50 – Ragusa Ibla, Parcheggio della Repubblica
- Ore 23:00 – Ragusa, Scalo Merci
- A seguire – Marina di Ragusa, Via Brin
Ritorno
- Ore 04:00 – Partenza dal parcheggio del Koala
con fermate a Marina di Ragusa (Via Brin), Ragusa (Scalo Merci) e Ragusa Ibla
