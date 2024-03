Canoni affitti, a Ragusa i rincari minori

Rincari in ogni dove e per ogni cosa: cibo, benzina, luce e gas…ma a quanto pare, non per gli affitti d’immobili. Almeno, a Ragusa.

In generale, gli aumenti anche sul canone d’affitto mensile ci sono stati, tanto è vero che si calcola che inciderà per 384 euro all’anno sul portafoglio degli italiani.

Un milanese pagherà 44 euro in più rispetto allo scorso anno, gli inquilini romani 35 euro. I rincari meno marcati a spettano a Viterbo (15 euro/mese) e Isernia (12 euro /mese), quest’ultimo è il mercato cittadino meno impattato dall’inflazione. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di idealista.

Gli aumenti restano sotto la soglia dei 20 euro mensili nei capoluoghi di Isernia, Viterbo, Ascoli Piceno, Biella, Chieti, Rieti, Cosenza, Asti, Barletta, Gorizia, Reggio Calabria, Ragusa, Taranto, Trapani.

In senso assoluto, dunque, in media i rincari minori si registrano nelle province di Agrigento, Biella, Caltanissetta e Ragusa, dove gli inquilini vedranno aumentare l’affitto mensile di appena 16 euro.

