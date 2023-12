Cani guida e bastoni bianchi donati ai non vedenti di Ragusa

Sono stati consegnati nove bastoni bianchi per ciechi e quattro cani guida ai non vedenti di Ragusa. La cerimonia di consegna è avvenuta all’istituto Berlinguer di Ragusa ed è stata effettuata dal centro regionale Scuola cani guida per ciechi Helen Keller alla Unione italiana ciechi. Questo evento ha contribuito non solo a consegnare strumenti importanti per i non vedenti ma ha anche rafforzato concetti fondamentali riguardanti l’adozione e l’addestramento dei cani da parte delle famiglie per poi essere ceduti ai non vedenti.

LA CERIMONIA DI CONSEGNA

La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente dell’Uici Ragusa, Salvatore Albani, dei rappresentanti della giunta comunale con il sindaco Peppe Cassì in testa, del direttore del Centro per l’impiego Giovanni Vindigni, dei vertici del Rotary che hanno donato due cuccioli, e del deputato regionale Nello Dipasquale. Linda Legname, presidente del centro regionale Helen Keller, ha accolto i presenti.

I vertici dell’Uici di Ragusa hanno ringraziato il dirigente scolastico del Berlinguer, la professoressa Carmela Sgarioto, per la sensibilità dimostrata nel permettere che la cerimonia si svolgesse presso la scuola. Si è scelta proprio quella sede perché frequentata da due figli di una famiglia che ha avuto in affidamento un cucciolo di cane guida. I cani guida richiedono un addestramento specifico, seguito per circa un anno da una famiglia affidataria e dalla scuola, affinché diventino cani pronti ad assistere e guidare le persone non vedenti nella vita quotidiana.

In provincia di Ragusa sono presenti circa 7 famiglie affidatarie, esperte nell’addestramento, rappresentando un primato significativo. Uno dei cani è stato acquistato e addestrato grazie ai fondi provenienti dalle decurtazioni dei deputati del Movimento 5 Stelle.