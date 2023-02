Canalone di Casuzze sale livello dell’acqua. VIDEO

L’area tra Punta di Mola (Marina di Ragusa) e Casuzze, è stata duramente colpita dal maltempo e dalla pioggia intensa degli ultimi giorni. Il torrente che scorre nella zona ha visto ingrossarsi notevolmente il suo alveo a causa delle abbondanti precipitazioni, mettendo a rischio la stabilità del territorio circostante.

Fortunatamente, le barriere in muretti a secco stanno attualmente proteggendo la zona da eventuali allagamenti causati da un innalzamento del livello del torrente.

Necessaria massima attenzione

In ogni caso, è necessario che la comunità locale rimanga vigile e pronta ad agire in caso di emergenza, per garantire la sicurezza del territorio e delle persone che vi abitano. La collaborazione tra enti locali, associazioni e cittadini è fondamentale per affrontare al meglio queste situazioni difficili.

E’ importante sottolineare che il maltempo e le precipitazioni intense rappresentano una sfida sempre più pressante per molte zone del nostro Paese, e che è necessario affrontare queste problematiche con una visione a lungo termine, attraverso la pianificazione territoriale e la costruzione di infrastrutture adeguate.