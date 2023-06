Canale Fosso di Guardia-Micenci a Donnalucata. Iniziati i lavori di bonifica

Da stamattina i lavori di pulizia del canalone con gli operai ed i mezzi del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa intervenuti per rimuovere le erbacce ed i residui vegetali accumulatisi nei mesi invernali nella sede del canale. Un canale grande che taglia in due il centro abitato donnalucatese dalla zona del Palo Rosso al paesino di villeggiatura. Nei giorni scorsi RagusaOggi aveva raccolto le proteste degli abitanti e dei villeggianti i quali chiedevano una maggiore attenzione a questa parte della borgata dove l’acqua in putrefazione ed i residui vegetali erano causa di inconvenienti igienico-sanitari.

L’intervento stamattina che ha rimosso la sporcizia ma che deve ancora essere concluso entro la metà della prossima settimana con l’intervento del Comune.

“Come Comune interverremo a partire a martedì perchè abbiamo necessità di acquisire il nullaosta da parte della Capitaneria di porto di Pozzallo – spiega l’assessore alle manutenzioni della giunta Marino, Enzo Giannone – per quanto riguarda il parere del Demanio è tutto ok. Siamo riusciti in tempi celeri ad intervenire sperando di consegnare ai residenti ed ai villeggianti un luogo pulito e sicuro. Nei sopralluoghi che abbiamo eseguito nei giorni scorsi abbiamo accertato che quanto veniva lamentato era la verità assoluta. Stiamo intervenendo su tutto il litorale costiero, pulendo le spiagge ed installando le pedane di accesso agli arenili con segnaletica anche per i disabili. Abbiamo quasi completato questo lavoro ed il mese di luglio lo accogliamo nella giusta maniera”.