Campionato mondiale under 17 di basket. Mattia Ceccato protagonista: 12 punti, 7 assist

L’Italia ha vinto la terza gara del campionato mondiale juniores Under 17 di basket che si disputa in Turchia.

La squadra italiana, allenata da Giuseppe Mangone, si è imposta con un risultato ampio, 95 – 69. Tra i protagonisti della gara un ottimo Garavaglia e il giovane comisano Mattia Ceccato, che da un anno gioca per l’Olimpia Milano. Mattia, play – guardia di ruolo, è andato in doppia cifra con 12 punti realizzati. Ma è stato protagonista anch3e di sette assist, un numero importante che conferma come il giovane cestista sia capace di mettersi al servizio della squadra e di dettare i tempi della manovra offensiva della sua squadra.

È la prima gara vinta dall’Italia in questo torneo. La squadra supera comunque il girone ne affronterà la prossima partita contro l’Australia. Questa volta si tratta di una gara ad eliminazione diretta.

Nelle tre gare finora disputate, Ceccato (17 anni appena compiuti a giugno) è sempre sceso in campo, giocando da protagonista e dando un buon contributo alla squadra con le sue giocate e con i punti realizzati.

© Riproduzione riservata