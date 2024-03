Camionisti ancora in protesta: seconda giornata di blocchi

Ancora blocchi in autostrada a partire da ieri da parte degli autotrasportatori aderenti all’AIAS, l’associazione siciliana degli autotrasportatori che ha iniziato il fermo il 21 febbraio contro il rincaro del prezzo del gasolio. È l’unica sigla che sta attuando questa protesta.

Com’è noto, i blocchi sono soprattutto al casello di San Gregorio dell’autostrada per Messina, al porto e in una grande rotatoria nella zona industriale di Catania, bloccando di fatto il flusso di veicoli industriali locali e in transito. Ma l’ondata della protesta ha raggiunto Ragusa, Messina e Palermo. Con episodi anche controversi, come il taglio delle gomme di chi non ha aderito alla protesta denunciato da Confagricoltura.

Il fermo sta già colpendo il trasporto degli agrumi verso i mercati del nord.

Ma focolaio di protesta si stanno verificando anche in Puglia, dove alcuni autotrasportatori hanno occupato tre aree di servizio nella provincia di Foggia, tra cui il Green Park situato sulla Statale 16 e in Calabria.

