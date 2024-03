Camera ardente a Pozzallo per Joe Barone: la sua città gli rende un affettuoso omaggio

Pozzallo rende omaggio a Joe Barone, il manager italo-americano della Fiorentina. Il feretro è arrivato in mattinata e la camera ardente è stata allestita presso il Comune di Pozzallo, sua città natale, per un ultimo saluto. All’arrivo, tanto affetto e commozione da parte della comunità.

L’OMAGGIO DEI SUOI CONCITTADINI

Numerosi i cittadini che hanno partecipato da tutta la provincia di Ragusa per rendere omaggio a Barone. La giornata è stata dedicata ai saluti e alla preghiera, mentre domani, a partire dalle 10.30, il corteo funebre si muoverà dal Comune per raggiungere la chiesa della Madonna del Rosario, dove sarà celebrata una messa in suo ricordo.

Terminati i riti funebri a Pozzallo, il feretro lascerà la città in direzione degli Stati Uniti dove verrà celebrato un altro funerale e dove Barone sarà sepolto.

Foto di Gianni Lucifora tratta da facebook

