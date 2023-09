Calendario di Eccellenza del girone B: il Modica Calcio esordisce in casa il 10 settembre contro il Milazzo

Il Modica Calcio pronto ad affrontare la stagione 2023-2024 in Eccellenza, e il calendario ufficiale sembra promettere molte sfide interessanti per i tifosi. L’esordio casalingo contro il Milazzo sarà sicuramente un momento speciale per la squadra e la città di Modica, offrendo l’opportunità ai tifosi di sostenere la squadra fin dalla prima giornata.

Le sfide contro il Mazzarrone e la trasferta contro la Leonzio in ottobre saranno un test importante per il Modica Calcio, ma sicuramente affronteranno ogni partita con determinazione e spirito competitivo.

La trasferta contro il Paternò a novembre sembra essere uno degli highlight del calendario, con due squadre che si preannunciano come protagoniste della stagione. Sarà un momento emozionante per i tifosi vedere come il Modica Calcio si confronta con una squadra così competitiva.

E, infine, il big match contro l’Enna a fine aprile chiuderà la stagione in casa, offrendo la possibilità ai tifosi di festeggiare e sostenere la squadra nell’ultimo sforzo per la stagione.