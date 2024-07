Caldo: 76enne si accascia e muore in spiaggia a Maganuco

E’ un uomo di 76 anni, C.B., la vittima dell’ondata di calore che, impietosamente, si è abbattuta anche oggi sulla Sicilia. L’uomo, del posto, si è accasciato sulla battigia mentre nella spiaggia di Maganuco, così come in tutte le altre del litorale, si trovavano tantissimi bagnanti e vacanzieri. Viste le condizioni estreme dell’uomo è stato chiamato il 118 che con la sua equipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma del 76enne è stata restituita ai familiari dopo l’accertamento del decesso per cause

naturali.

I carabinieri della Stazione di Marina di Modica stanno redigendo il rapporto su quanto accaduto in spiaggia, una spiaggia affollatissima fin dalle prime ore della giornata. L’uomo era entrato in acqua quando si è accasciato accusando un malore. Alcune persone lo hanno aiutato portandolo fuori dall’acqua. Ma nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare.

