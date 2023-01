Calcio: Vittoria vince contro il Misterbianco

VITTORIA 1

ASD MISTERBIANCO 0

VITTORIA: Mangione, Veca, Busacca (42’st Pollara) Barbaro, Rotondo, Iapichino, D’Agosta (51’st Colletta), Marino (35’st Incardona), Fisichella (50’st Ochi), Bojang, Conteh (15’st Leone). All. Catania

ASD MISTERBIANCO: Biondi, Acquaviva, La Spina, Guerra (10’st Caldarera), Nicotra, Nicolosi, Coriolano (26’st Aversa), Cavallaro, Rausi, Di Stefano (18’st Costanzo), Mirabella (35’st Padovani). All. Coriolano

ARBITRO: Azzolina di Caltanissetta

RETI: 47′ st Leone

NOTE: Espulso Leone per doppia ammonizione

Un gol di Leone in pieno recupero regala i tre punti al Vittoria e permette ai biancorossi di rimanere in coda al gruppo delle concorrenti all’Eccellenza. Nella domenica in cui vincono tutte (Gela, Misterbianco e Atletico Catania) il Vittoria riesce ad acciuffare in extremis il successo per merito di un gol di Ciccio Leone giunto esattamente al 92′.

Quando ormai anche il “Cosimo” si stava rassegnando all’inevitabile pareggio (diverse le azioni non realizzate dai padroni di casa) Leone ha trovato lo spazio e il tempo giusto per mettere in rete all’incrocio con un sinistro dal limite d’area la palla decisiva per la vittoria.

Per il tecnico Alessio Catania (tornato in panchina dopo le dimissioni di Dario Costantino) è iniziata dunque con tre punti la seconda gestione biancorossa; per lui un intero girone di ritorno con l’obiettivo di provare a ridurre le distanze dalle prime della classe.