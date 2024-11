Calcio Vittoria: cambia tutto. Via Danilo Rufini, il nuovo allenatore è Renato Mancini

Renato Mancini, calabrese, ex Locri, è il nuovo allenatore del Vittoria.

Mancini ha preso il posto di Danilo Rufini, che ha lasciato la società. Il divorzio tra il Vittoria calcio e Danilo

Rufini è stato consensuale, pare sia dovuto solo a una scelta tecnica operata dal gruppo che guida la

compagine biancorossa.

Mancini ha già diretto questo pomeriggio il primo allenamento in vista del prossimo appuntamento del

campionato di Eccellenza: la squadra giocherà in trasferta contro l’Aci Sant’Antonio. La squadra è reduce

domenica scorsa dal buon successo casalingo con il successo di misura contro il Rosmarino. A segnare il gol che vale tre punti è stato il capitano della squadra, il difensore Peppe Sferrazza. Il suo colpo di testa ha permesso al Vittoria di centrare il risultato d atre punti.

© Riproduzione riservata