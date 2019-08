Calcio: un successo l'iniziativa Sampieri Football 2019 promossa dall'Asd Bruffalori - Ragusa Oggi

Calcio: un successo l’iniziativa Sampieri Football 2019 promossa dall’Asd Bruffalori

Condividi su:

Grande successo per la manifestazione sportivo-ricreativa chiamata “Sampieri Football 2019” tenutasi nei giorni scorsi nella ridente borgata rivierasca sciclitana. Stiamo parlando di una kermesse che può vantare una storia decennale e che calamita l’attenzione degli appassionati durante il periodo estivo. Organizzata da Tiziana Maggio dell’Asd Bruffalori, sotto l’egida del comitato provinciale Csen Ragusa, l’iniziativa è stata caratterizzata da tutta una serie di appuntamenti sportivi.

Il primo tra questi la “No stop” di calcio a cinque maschile. Poi, il cortile dell’istituto comprensivo Elio Vittorini di Sampieri ha ospitato il torneo di calcio 4vs4, molto atteso dai bambini e dai ragazzi che provengono dalla provincia oltre che dal resto della Sicilia e d’Italia che effettuano le loro vacanze a Sampieri. Hanno partecipato ben 25 squadre nelle categorie comprese tra Piccoli Amici e Giovanissimi. “Sono state manifestazioni sportive molto divertenti – spiega Maggio – che ci hanno permesso di coinvolgere un elevato numero di persone, all’insegna della pratica dello sport più bello del mondo, vale a dire il calcio.

Devo ringraziare tutto lo staff che si è prodigato nella maniera migliore e che ha permesso ai vari partecipanti di vivere momenti importanti all’insegna dello sport”. Il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa Sergio Cassisi sottolinea: “Tiziana Maggio, che è la responsabile regionale del calcio a cinque femminile del Csen, si conferma una garanzia di successo. Riesce a promuovere non solo eventi molto interessanti ma anche ad assicurarsi la partecipazione di un numero consistente di appassionati. E’ un modo per fare crescere ulteriormente l’attenzione verso queste discipline e la voglia di aggregazione che portiamo avanti come ente di promozione sportiva”.