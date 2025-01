Calcio, rappresentative juniores: convocato il giovane portiere vittoriese Cristian Malandrino

di Francesca Cabibbo – Un giovane calciatore vittoriese convocato per il raduno delle rappresentative nazionali Under 19 e Under 17 per l’Area sud. Il giovane portiere Cristian Malandrino sarà a Catanzaro domani e dopodomani per il raduno della rappresentativa giovanile nazionale. Il raduno si svolgerà presso la struttura sportiva di via Contessa Clemenza, 1.

Il raduno è stato organizzato nell’ambito del Progetto Giovani LND e vedrà presenti i migliori Under 19 e Under 17 provenienti dalle sei regioni del sud: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

“La convocazione – affermano i dirigenti del Vittoria – premia l’impegno, il talento e la crescita del portiere biancorosso, che oggi è diventato un punto di riferimento per il settore giovanile del club”.

[image: image.png]

