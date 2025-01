Calcio, Prima categoria. Il Comiso sfiora il colpaccio contro la capolista “Don Bosco”

La vittoria sfuma all’ultimo minuto per il Comiso nella gara di ieri contro la capolista Don Bosco di Aidone. La squadra verdarancio, allenata da Gaetano Tomasello (nel doppio ruolo di tecnico e di presidente) aveva condotto in vantaggio tutta la partita. Allo scoccare del 90’ la squadra era in vantaggio per due a uno, ma al 99’ è arrivato – inatteso – il gol del pareggio del Don Bosco.

Il Comiso (che gioca ancora con il nome del Santa Croce Camerina in attesa del cambio di denominazione che arriverà a fine stagione), ha visto così sfumare una vittoria prestigiosa contro la capolista per di più in una gara disputata fuori casa.

Ma la partita e il risultato di parità sono serviti a muovere la classifica e hanno dato al contempo la dimostrazione che la squadra è in crescita e che può battersi alla pari anche con i più quotati avversari. Nella domenica precedente, sempre in trasferta, aveva pareggiato contro l’Atletico Catania, seconda in trasferta. Domenica prossima si torna tra le mura amiche e la squadra affronterà la terza in classifica, il Real Belvedere di Siracusa.

Il Comiso occupa la penultima posizione in classifica, frutto di un avvio di campionato incerto, da parte di una squadra che giocava insieme per la prima volta e dove sono stati inseriti atleti che non avevano mai giocato un campionato completo, o giovani alle prime esperienze. La squadra però è in crescita e le speranze di mantenere la categoria sono buone. “È il nostro obiettivo stagionale – commenta Tomasello – questo è un campionato di assestamento, in attesa di poter organizzare al meglio la prossima stagione. Siamo contenti di quanto fatto finora anche se siamo coscienti che bisognerà faticare ancora a lungo per centrare l’obiettivo. La classifica è molto corta e solo una decina di punti separano la capolista dalle squadre che lottano per non retrocedere”.

