Calcio: partita fra Asd Ragusa Calcio e Lfa Reggio Calabria, le disposizioni della Questura

Si terrà domenica 29 ottobre la partita fra l’Asd Ragusa Calcio e la Lfa Reggio Calabria. In questa occasione, l’accesso dei tifosi locali sarà consentito solo ed esclusivamente dalla via Paestum. La zona antistante lo stadio, dalla parte della Tribuna A, sarà interdetta al transito veicolare. I tifosi locali potranno accedere solamente a piedi. Per questo motivo, sono state predisposte delle aree di parcheggio alla zona artigianale e al centro Asi.

Non saranno consentiti altri accessi per i tifosi azzurri (a questo proposito, giova ricordare che la zona mercato sarà off limits). Il biglietto sarà acquistabile in sede o al botteghino solo per i tifosi locali al prezzo di 10 euro. I tifosi locali potranno accedere solo ed esclusivamente nella tribuna B. La tribuna A resta tuttora chiusa per lavori. I tifosi ospiti, sempre allo stesso prezzo, potranno acquistare il ticket solo ed esclusivamente online su postoriservato.it. L’accesso dei tifosi ospiti nella tribuna C. Ulteriori comunicazioni in proposito nelle prossime ore. L’augurio è che, nel pieno rispetto delle regole, quella di domenica possa essere una splendida giornata di sport.