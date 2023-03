Calcio: l’Asd Virtus Ispica non si presenta allo stadio e il Modica vince a tavolino

L’Asd Virtus Ispica non si è presentata, ieri, allo stadio Vincenzo Barone di Modica per sostenere la sfida con la locale squadra rossoblù. Dice il direttore sportivo Salvo Caschetto: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi e anche agli avversari che ci aspettavano. Purtroppo, sono emerse incomprensioni dell’ultimora, tra la società e la squadra, circostanza che, di fatto, ha spinto il gruppo giallorosso, nella sua interezza, a prendere questa drastica decisione.

Naturalmente, speriamo che questa situazione possa rientrare il prima possibile e che, per il quieto vivere, si possa concludere con la massima dignità questa stagione caratterizzata da numerosi fattori negativi. Una cosa è certa. Faremo il possibile, e anche l’impossibile, per evitare figuracce del genere e per salvare il titolo.

Anche perché si sta muovendo qualcosa di interessante per il futuro e se si registrasse la scomparsa societaria tutto ciò non sarebbe possibile. Per cui, ci stiamo organizzando anzitempo proprio per evitare altre rinunce come quella di ieri”.