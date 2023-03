Calcio: la Virtus Ispica si prepara ad affrontare domenica il Santa Croce

“Probabilmente, per noi, quella di domenica sarà l’ultima spiaggia. Sappiamo che non possiamo sbagliare e ci giocheremo sino in fondo le ultime carte per tenere ancora accese le luci della speranza”. Così il direttore sportivo, Salvo Caschetto, che sta seguendo gli allenamenti della Virtus Ispica in vista del match di domenica che, come di consueto, si terrà al Comunale di Pozzallo, inizio gara alle 15, stavolta con il Santa Croce. “Un derby ibleo, quindi – continua Caschetto – che per il gruppo giallorosso assume un valore fondamentale.

Ci vogliono assolutamente i tre punti. La squadra, anche domenica scorsa, al di là della sconfitta subita a Gliaca di Piraino con la Nebros, si è espressa su buoni livelli, grazie al lavoro fatto da Peppe Trigilia. Ci hanno annullato pure un goal che, per me, era regolarissimo. Però, non ha più senso piangere sul latte versato: dobbiamo esclusivamente pensare a dare il massimo”. La Virtus Ispica dovrà quasi sicuramente fare a meno dell’infortunato Falla mentre Hurtado si sta allenando a parte e lo staff tecnico proverà a recuperarlo in vista di una gara dal doppio valore.

“Dobbiamo dire – continua Caschetto – che in questa squadra, tra le note positive, c’è l’impiego di un giocatore 2003 e di un giocatore 2006 in difesa, oltre a un 2004 a centrocampo. Insomma, sono il futuro, comunque vada, di questa realtà che stiamo cercando di coltivare nella maniera migliore per evitare che vada disperso tutto il lavoro fin qui svolto. Voglio, altresì, ringraziare i ragazzi per l’intensità che stanno mettendo in allenamento. Stanno dimostrando un grande attaccamento alla maglia”.