Calcio: la Virtus Ispica respinge le dimissione di Trigila e si prepara al derby di Comiso

La Virtus Ispica ha respinto le dimissioni del tecnico Giuseppe Trigilia. Dopo un confronto con quest’ultimo, che ha chiesto una serie di rinforzi nei vari reparti del campo, la società giallorossa ha deciso di venire incontro alle suddette richieste e di procedere a incrementare ulteriormente l’organico. Gli immediati interventi sul mercato si concretizzeranno a breve e alcune pedine dovrebbero già essere disponibili in vista del derby di domenica al Borgese di Comiso.

Per il resto, mister Trigilia, avendo preso atto del riscontro dato alle sue istanze, ha stabilito di proseguire l’avventura con la squadra giallorossa, auspicando che possa registrarsi la tanto attesa sterzata nel campionato di Eccellenza, girone B, così da migliorare la posizione in classifica, che vede al momento la Virtus Ispica al penultimo posto a quota nove punti. “Dare una scossa all’ambiente – afferma Trigilia – è sempre un fatto positivo. Ringrazio tutti per gli attestati di stima nei miei confronti ma adesso non ci penso neppure più perché l’unico obiettivo, in questo momento, è quello di cercare di salvare il salvabile.

Sappiamo che la situazione è molto delicata e che ci vorrà tutta la concentrazione di cui siamo capaci per venirne fuori. Già in occasione del match in programma a Comiso, spero che possa esserci la massima determinazione da parte del gruppo nel tentativo di provare a venirne fuori con un risultato positivo, qualunque esso sia. Dobbiamo cercare di gestire il momento e tentare di andare avanti a testa a bassa nel tentativo di spuntarla. Dobbiamo crederci tutti, come ho dimostrato tra l’altro di crederci anch’io con il mio ritorno”.