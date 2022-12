Calcio: il Vittoria si prepara alla partita di Coppa Italia

La scossa che serviva è arrivata. Con gli ultimi due successi di fila in campionato, il Vittoria è tornato a marciare come non accadeva da tempo, prima riuscendo a imporsi sul difficile terreno di gioco di un’altra candidata alla vittoria finale (Atl. Catania) e poco dopo confermandosi in casa con un poker di reti rifilato all’ostico Priolo. E anche la classifica ha ripreso ossigeno, con due punti rosicchiati alla capolista Gela ed una strada da percorrere che adesso appare meno in salita. Ma per continuare a mantenere vive le chance di promozione, l’undici di Dario Costantino è ora chiamato a dimostrare sul campo quella costanza di risultati che nell’ultimo mese e mezzo è venuta a mancare (appena 2 punti) ma soprattutto con l’obiettivo di non mancare all’appello nel prossimo girone di ritorno.

I giochi rimangono aperti, e con una rosa rivitalizzata dall’entusiasmo dei nuovi arrivati (su tutti l’innesto del centravanti Bojang, decisivo nelle ultime tre gare) per i biancorossi potrebbe cominciare un altro campionato. Nel frattempo c’è anche una Coppa Italia da portare avanti, e domani pomeriggio la squadra allenata da Costantino scenderà nuovamente in campo a Trapani per il ritorno dei quarti di finale con il Fulgatore. I biancorossi partono dal vantaggio dell’andata (1-0) e come confermato dalla stessa società, l’obiettivo della coppa rimane in cima alle priorità della stagione. La vittoria finale della competizione garantirebbe difatti l’accesso diretto all’Eccellenza.

CAPITOLO JUNIORES. Chi continua il proprio cammino senza perdere un colpo è sicuramente la formazione juniores del Vittoria, impegnata nel campionato giovanile. I ragazzi affidati alla guida di Enzo Ottone e con il supporto manageriale di Stefano Frasca, hanno disputato fin qui un campionato esaltante. Chiuso il girone di andata al primo posto in classifica con sei vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Un lavoro importante, quello della società biancorossa, rivolto in ottica futura prestando massima attenzione alla cura del vivaio. Non a caso sono arrivate le prime gratificazioni. Busacca, Veca e Barresi (tutti nel giro della prima squadra insieme a tanti altri) sono stati convocati nella rappresentativa regionale juniores, a dimostrazione di un percorso di crescita che appare ben avviato.