Calcio: il Vittoria si prepara alla gara contro il Megara

“La vittoria di domenica scorsa a Scordia è un toccasana per tutta la squadra”. E’ il primo commento dell’allenatore del Vittoria, Alessio Catania, alla ripresa degli allenamenti che porterà la squadra biancorossa alla sfida delicata di domenica prossima contro il Megara. Analizzando la gara contro gli eteni, il tecnico biancorosso parla di una squadra che ha reagito con orgoglio alla sconfitta di Avola. “Fare tesoro degli errori è molto importante, per capire quali sono i limiti e quali i pregi di ognuno di noi. Quando abbiamo predicato umiltà, lo abbiamo fatto perché ogni competizione necessita di grande concentrazione e tranquillità nell’affrontare gli avversari di turo”, ha concluso il tecnico.



Intanto domenica prossima allo stadio Comunale ‘Gianni Cosimo’ arriva una delle squadre più in forma del campionato, il Megara. I neroverdi non perdono dal 27 novembre 2022 (con 5 vittorie e 3 pareggi) e oggi ha una media da squadra che punterebbe alla promozione diretta. Insomma il Megara non è una di quelle squadre da affrontare con sufficienza. Anzi. E’ una squadra che esprime un ottimo calcio e la classifica lo dimostra ampiamente.



Quella di domenica è una partita che rientra tra quelle di cartello della 19esima giornata.

Dell’importanza della gara di domenica prossima ne è convinto anche il massimo dirigente biancorosso, Toti Miccoli, che lancia un appello ai tifosi. “Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per un momento molto delicato del campionato e in una domenica molto impegnativa per il Vittoria Calcio che affronterà una squadra tra le più in forma del torneo.

I tifosi dovranno essere il nostro 12esimo uomo in campo che ci permetterà di affrontare i neroverdi con maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. I nostri tifosi sono sempre in grado di fare la differenza con il loro grande supporto. Sappiamo che il Megara viaggia in una media strepitosa e vogliono fare bene a Vittoria. Ne hanno le qualità”. Inoltre la società ha fatto richiesta in LEGA per un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio per ricordare le persone venute a mancare in questi giorni che hanno lasciato tanto dolore nella comunità vittoriese