Calcio: il Ragusa domenica si gioca la Serie D

“Ci aspettiamo che la città dia una mano di aiuto alla propria squadra di calcio. Domenica, alle 15, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, il Ragusa si gioca la Serie D. Ci sarà bisogno del sostegno di tutti, ci sarà bisogno di incitare questi ragazzi sino all’ultimo minuto perché ci si gioca il raggiungimento di un traguardo importante”.

E’ il direttore marketing dell’Asd Ragusa calcio, Antonio Licitra, a sostenerlo in vista del match in programma tra gli azzurri e il Paternò. “Ci vuole – continua Licitra – una grande prova d’orgoglio non solo da parte della nostra squadra ma da parte di tutta la città perché i grandi traguardi si raggiungono solo quando si è tutti assieme. Ce la giochiamo in una gara secca. Potremo vincere o pareggiare. Ma è chiaro che sarà un incontro dall’altissimo coefficiente di rischio per entrambe le squadre.

Stiamo uscendo con dei cartelloni 6×3 e inviteremo tutte le scuole calcio a partecipare. Lanciamo un appello a tutti i ragusani a essere presenti allo stadio, a dare una mano alla propria squadra, a salvaguardare la Serie D che diventa patrimonio di una intera città. Dovremo dare il massimo, come solo i ragusani sanno fare in queste circostanze, per cercare di raggiungere un traguardo da tutti ambito”.