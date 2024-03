Calcio: Frigintini perde contro Vizzini

I rossoblù del Frigintini Calcio Città di Modica sono stati “castigati” nel pieno recupero della partita esterna contro il Vizzini. Nonostante abbiano avuto la possibilità di segnare il doppio vantaggio in tre occasioni nel primo tempo con Giurdanella e Drago, e ancora con Drago all’inizio della ripresa, non sono riusciti a concretizzare. Tuttavia, al 21′ del secondo tempo, hanno subito un gol che li ha portati in svantaggio, il che non rifletteva del tutto la situazione in campo.

Nonostante la formazione fosse rimaneggiata a causa delle assenze di Pianese e Wally, importanti elementi della difesa, l’undici guidato da Samuele Buoncompagni non si è arreso. Al 35′, Gabriele Giurdanella è riuscito finalmente a segnare il gol del pareggio, meritato per il loro impegno. Tuttavia, nei minuti finali di recupero, hanno subito un gol che ha permesso ai padroni di casa di tornare in vantaggio, condannando così il Frigintini Città di Modica a una nuova sconfitta, la quarta consecutiva.

Questo girone di ritorno è stato difficile per i rossoblù, che hanno visto sfumare quanto di buono avevano ottenuto nel girone di andata, quando erano rimasti in testa alla classifica fino alla nona giornata. Il calo nelle prestazioni e uno stato di sfiducia hanno portato all’allontanamento dalla possibilità di disputare i play-off per la promozione, un risultato deludente che ricade principalmente sui giocatori.

