Calcio femminile di Eccellenza regionale: un pari, 2-2, per le ragazze dello Scicli ad Aci Castello contro la Alpha Sport San Gregorio

Dopo la vittoria in casa di due settimane fa, le ragazze dello Scicli centrano in terra etnea, nel campo di Aci Castello, contro la Alpha Sport San Gregorio un pari, 2-2, che mantiene il trend positivo di inizio del Campionato femminile regionale di Eccellenza girone B. Le ragazze del presidente Franco Occhipinti lavorano senza sosta. Chiara Abbate, Gaia Iacono, Martina Spadola, Paola Mormina, Serena Iurato, Serena Sortino, Martina Drago, Emilia Zammitti, Carla Spina, Erika Battaglia e Luisa Criscione e Sara Ragusa: questo l’organico di squadra che partecipa al Campionato di Eccellenza femminile regionale. I due gol, nella partita giocata contro l’Aci Castello, sono stati “firmati” da Martina Spadola su rigore e da Carla Spina.

Sei le squadre del girone B del Campionato femminile regionale Eccellenza di calcio

Sono la Unime che guida la classifica con 6 punti, segue lo Scicli con 4 punti, il Vittoria F. C. con 3 punti, l’Alpha Sport San Gregorio con 2 punti in classifica, la JSL Junior Sport Lab con 1 punto, A zero punti la Vivi Don Bosco. Solo due ad oggi le partite giocate. “Ringraziamo il presidente Franco Occhipinti che ha voluto continuare in questa esperienza calcistica e ci ha permesso di mettere sù la squadra e partecipare al Campionato di eccellenza regionale femminile – afferma la dirigente Angela Guccione, figlia del compianto farmacista Bartolo Guccione che ha fatto la storia del calcio a Scicli e del quale rimangono vivi i ricordi fra giocatori e tifosi – le ragazze stanno lavorando bene ed i risultati stanno arrivando”.

Per il presidente Franco Occhipinti la partenza dal Campionato di Eccellenza femminile è l’abbrivio ad un futuro che guarda in alto: “guardiamo alla serie C ma sappiamo che disputare un campionato di questa categoria è alquanto oneroso in quanto si incontrano squadre da Roma in giù con costi elevati per le trasferte – spiega Franco Occhipinti – intanto siamo partiti, non abbiamo fermato il calcio femminile a Scicli e siamo sempre più convinti di continuare su questa strada. C’è tanto entusiasmo e questo è corroborante per atleti, tifosi e società. Guardiamo al futuro con fiducia, guardiamo anche alla ‘Bruffalori’ la società che ha un bel vivaio di atlete e guardiamo a qualche sponsor che possa abbracciare la causa di mantenere in vita il calcio a Scicli”.

© Riproduzione riservata