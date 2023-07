Calcio, Eccellenza: Peppe Mascara sarà il nuovo allenatore del Comiso

Peppe Mascara sarà il nuovo allenatore del Comiso. La squadra verdarancio, che milita nel campionato di Eccellenza, riparte con il volto del fantasista e attaccante, originario di Caltagirone, ma cresciuto nelle giovanili del Comiso, che ha militato nel Ragusa, nella Battipagliese, nell’avellino, nel Catania, nel Palermo, nel Genoa, nel Napoli, nella squadra araba di Al-Nasr, nel Novara e nel Pescara e ha concluso la sua carriera nel 2016 a Scordia.

La carriera

Da allenatore Mascara ha avuto diverse esperienze e- tra le altre – nelle giovanili del Catania, a Giarre, Sancataldese, Biancavilla, Troina, Siracusa. Da quest’anno guiderà la squadra verdarancio del nuovo presidente Mario Presti. Presti è a capo di un gruppo di imprenditori e appassionati che ha rilevato la società dal presidente Salvatore Scifo. Con il passaggio di mano, la squadra ha cambiato nome. Non si chiamerà più “Città di Comiso”, ma “ASD Comiso FC”. Presti sarà affiancato dal vicepresidente Santo Marcinnò e dal segretario Biagio Gurrieri. Presto saranno resi noti gli altri incarichi societari.

Mascara torna nella sua città

Peppe Mascara torna nella città dove ha mosso i primi passi da calciatore e dove è stato avvistato dagli osservatori del Ragusa che lo fecero esordire giovanissimo in prima squadra. Lo staff tecnico sarà completato a breve ma ci sono già i nomi dei due primi collaboratori, i fratelli Emanuele e Raffaele Lo Monaco, che lo affiancheranno come allenatori in seconda. Il direttore sportivo sarà Oscar Mascara, fratello minore di Peppe, anch’egli protagonista di alcuni campionati di spessore con la maglia verdarancio e non solo.

Prossimo campionato di Eccellenza: squadra rinnovata

Il Comiso che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza (girone B) sarà una squadra interamente rinnovata. Dopo il settimo posto dello scorso anno, conquistato con un finale in crescendo sotto la guida dell’ottimo allenatore Francesco Tudisco, la società verdarancio vuole scrivere altre pagine importanti della sua storia. Molte trattative sono state avviate con giocatori della passata stagione o con nuovi atleti.