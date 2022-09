Calcio: domenica Fc Vittoria ASD contro Vizzini Calcio 2015

Fc Vittoria ASD – Vizzini Calcio 2015, valevole per la seconda giornata di campionato, verrà disputata al ‘Kennedy’ di Santa Croce Camerina domenica pomeriggio alle ore 15.30. Grazie alla disponibilità della squadra camarinense, il Vittoria potrà esordire in ‘casa’ contro il Vizzini.



“Ringrazio il Presidente del Santa Croce Camerina, Marco Agnello ed il Comune camarinense, per la disponibilità ad ospitarci per la gara di campionato – afferma il Presidente, Toti Miccoli.

Purtroppo l’indisponibilità del nostro Stadio ci induce a chiedere ospitalità alle squadre del nostro comprensorio per disputare le gare di campionato e Coppa Italia. Dopo Mazzarrone, anche la società del ‘Cigno’ è venuta incontro alle nostre esigenze, in attesa che il ‘Gianni Cosimo’ sia pronto per la gara contro il Città di Avola.



Doveroso ringraziamento anche ai nostri tifosi che, anche loro, sono costretti a venire incontro alle esigenze della squadra. Spero che domenica sul neutro di Santa Croce, possano fare sentire il loro apporto come sanno fare, con passione e trasporto per i colori biancorossi.



Domenica contro il Vizzini mi aspetto una prova di carattere della squadra dopo la pesante prestazione, a causa del caldo, di mercoledì a Mazzarrone nel ritorno di Coppa Italia contro il Frigintini. La squadra sta prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi e siamo consapevoli di affrontare una squadra, il Vizzini, difficile da battere. I ragazzi scenderanno in campo con la solita umiltà e rispetto per gli avversari”.