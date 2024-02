Calcio a undici: conclusa a Scicli la prima edizione della Coppa Caffè del Viale

La prima edizione della Coppa Caffè del Viale, organizzata dalla Sport Eventi di Emiliano Migliorisi, affiliata al Csen e nota per i suoi tornei amatoriali di calcio a undici, si è conclusa con successo a Scicli. Dodici squadre e circa trecento atleti hanno preso parte a questa manifestazione di grande rilievo, che ha visto il suo epilogo nella finale disputata domenica scorsa presso il polivalente Jungi.

La squadra vincitrice del trofeo è stata la Donnalucata Soc. Coop., che ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l’Ottica Trovato. Il terzo posto è stato conquistato ex aequo dalla Caffetteria del Corso e dal San Bartolomeo. Il titolo di capocannoniere del torneo è andato a Damiano Occhipinti della Donnalucata Soc. Coop., mentre il premio di miglior portiere è stato assegnato a Danilo Gurrieri della Cartia Plant. La panchina d’oro è stata consegnata al mister Angelo Mussini, il premio di miglior direttore sportivo è andato a Cleo Galizia, mentre il miglior gruppo sportivo è stato riconosciuto al Fm Granifero. La squadra premiata per la disciplina è stata l’Olivo Case in Legno.

Il torneo ha potuto svolgersi grazie alla collaborazione del Gruppo arbitri Scicli, con la finale diretta dal presidente Rodolfo Spitale e dagli assistenti Massimo Belluardo e Luca Ruta.

© Riproduzione riservata