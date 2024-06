Cade in mare da scogliera, soccorso giovane catanese

Mezzogiorno movimentato oggi a Catania, dove i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di 16 anni caduto dalla scogliera di via Acicastello. Per cause ancora da accertare, il giovane è precipitato da un’altezza di circa 5 metri, finendo sugli scogli sottostanti.

L’operazione di salvataggio ha coinvolto una vasta squadra di soccorritori. Sul posto sono giunti la squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale, il personale specializzato in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), il Tecnico di Servizio, il Reparto Nautico e il Reparto Volo con i sommozzatori del Nucleo di Catania a bordo di un elicottero.

Il ragazzo, una volta raggiunto e soccorso dai vigili del fuoco, è stato trasportato via mare sul gommone del Reparto Nautico dei Vigili del Fuoco. Successivamente, è stato affidato alle cure dei sanitari del Servizio 118 per le necessarie valutazioni e trattamenti medici.

La Polizia di Stato è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, collaborando alle operazioni di soccorso. Anche il personale della Guardia Costiera ha partecipato all’intervento, contribuendo a garantire la sicurezza e la riuscita delle operazioni di salvataggio.

© Riproduzione riservata