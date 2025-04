Cade dal secondo piano, 12enne operato nella notte: per lui, diverse fratture multiple

E’ stato operato in serata per ridurre le fratture multiple e per fortuna non corre pericolo di vita. Se la caverà il 12enne che ieri pomeriggio è precipitato dal secondo piano di una palazzina a Pozzallo, situata nei pressi dell’istituto Giorgio La Pira. Il ragazzo ha riportato alcune fratture all’anca, al gomito, al calcagno ed è stato trasferito in elisoccorso già ieri pomeriggio presso il Policlinico di Catania. Dovrà fare molta riabilitazione ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Una notizia che porta un primo, seppur cauto, sollievo in città.



Indagini in corso per chiarire le cause

Resta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono le circostanze precise che hanno portato alla caduta. Le autorità potrebbero avviare un’indagine per ricostruire quanto successo, anche con l’ausilio di eventuali testimoni o telecamere presenti nella zona.

L’attenzione, ora, è tutta rivolta alle condizioni del giovane, mentre la città si stringe in un abbraccio ideale alla famiglia del ragazzo, nella speranza di poterlo rivedere presto a casa.

© Riproduzione riservata