“Buttafuori” senza licenza: blitz della Polizia in un locale di Marina di Ragusa

Marina di Ragusa – I controlli della Polizia nei locali della movida continuano a dare risultati. Nel corso di una recente ispezione amministrativa a un locale di pubblico spettacolo di Marina di Ragusa, gli agenti della Questura hanno rilevato diverse irregolarità legate al servizio di sicurezza, intervenendo con sanzioni mirate.

Il controllo, eseguito durante una serata danzante regolarmente autorizzata, ha messo in luce che gli addetti alla vigilanza presenti all’interno del locale non risultavano iscritti nell’elenco prefettizio, come invece impone la normativa. In altre parole, i “buttafuori” erano privi delle necessarie autorizzazioni per svolgere quella delicata mansione che, per legge, richiede formazione, requisiti morali e iscrizione ufficiale.

Le sanzioni sono state quindi elevate sia nei confronti dei due addetti, sia a carico del titolare dell’istituto di vigilanza, ritenuto responsabile per aver impiegato personale non idoneo.

Dalla Questura arriva un richiamo deciso ai gestori dei locali e ai titolari di licenza, invitati a verificare con attenzione la regolarità delle aziende di sicurezza con cui si interfacciano. «È fondamentale – sottolineano gli investigatori – che il personale addetto ai servizi di controllo sia adeguatamente formato e autorizzato, per garantire la sicurezza e l’incolumità degli avventori».

L’episodio conferma come la movida iblea resti sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell’ordine, impegnate non solo nella prevenzione di episodi di violenza o disordini, ma anche nel rispetto delle regole che assicurano il corretto svolgimento delle attività di intrattenimento pubblico.

