Bus navetta per il concerto gratuito dei Matia Bazar a Modica. Ecco i punti d’accesso

Bus navetta per il concerto gratuito a Modica dei Matia Bazar, in programma in piazza Matteotti questo venerdì 1 dicembre alle 21.30. Per l’evento promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con il Comune di Modica e la Regione, è stato istituito un servizio di bus navetta dal quartiere Sorda sino a piazza Corrado Rizzone. E’ auspicabile che il servizio sia utilizzato in maniera massiccia, in considerazione del prevedibile, notevole afflusso di persone nel centro storico della nostra Città e per prevenire problemi di traffico e di parcheggi. Il servizio dei bus navetta a/r, comincerà alle 20.15 e terminerà alle 01.30 del 02.12.23.

Le fermate dei bus navetta, sono previste davanti il campo sportivo Vincenzo Barone e in piazza Corrado Rizzone. Saranno tre i bus navetta in servizio ininterrotto. Il costo del biglietto andata e ritorno è di 2 euro; i bambini sino ai 7 anni, viaggiano gratis. Corso Umberto I, nel tratto che va da piazza Corrado Rizzone sino a piazza Monumento, sarà chiuso al traffico dalle ore 21.00 del 01.12.23 alle 01.00 del 02.12.23, con orario di inizio del divieto di parcheggio alle 20.15.

