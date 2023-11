I Matia Bazar in concerto a Modica: evento gratuito in piazza Matteotti

Straordinario evento in programma a Modica: i Matia Bazar in concerto gratuito a piazza Matteotti in programma venerdì 1 dicembre alle ore 21.30. L’evento è promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi, in collaborazione con il Comune di Modica, la Regione Siciliana e l’Assemblea Regionale Siciliana.

I MATIA BAZAR OGGI

La formazione attuale dei Matia Bazar, capitanata da Fabio Perversi alle tastiere, presenta la talentuosa voce di Silvia Dragonieri (conosciuta come “Luna”), insieme a Gino Zandonà alla chitarra, Silvio Melloni al basso e Piercarlo “Lallo” Tanzi alla batteria e percussioni. Il gruppo ha recentemente pubblicato il singolo inedito “Non finisce così”, scritto da Giancarlo Golzi e Piero Cassano, che ha avviato il loro tour “Official Tour”, toccando diverse piazze italiane.

I Matia Bazar, celebre gruppo musicale nato nel 1975 a Genova, hanno contribuito significativamente alla storia della musica italiana, partecipando e vincendo diverse edizioni del Festival di Sanremo e realizzando canzoni indimenticabili come “Per un’ora d’amore”, “Vacanze romane”, “Ti sento”, “Souvenir” e molte altre.

L’evento è un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e precede l’evento di ChocoModica. La Fondazione Teatro Garibaldi promette già altre sorprese per il mese di dicembre, tra cui la preparazione del Capodanno di cui sveleranno presto ulteriori dettagli. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it.