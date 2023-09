Buone indicazioni per la Volley Modica nel test match con Farmitalia Catania

Nel secondo test match, ieri pomeriggio, l’Avimecc Volley Modica si è confrontata con la squadra di Farmitalia presso il “PalaCatania”. Questo incontro ha permesso alle squadre di valutare i progressi ottenuti durante la preparazione in vista del prossimo campionato di Superlega. Entrambe le squadre hanno partecipato alla Serie A3 nella stagione passata e stanno ora preparandosi per il livello superiore.

Nonostante la vittoria della squadra etnea nel confronto, il risultato non era la priorità per i due allenatori. Il coach dell’Avimecc Volley Modica, Enzo Distefano, ha elogiato l’approccio e il rispetto delle qualità della sua squadra durante l’incontro. Ha sottolineato l’importanza di utilizzare questo allenamento congiunto per ottenere spunti utili per il futuro, sia per lui che per i giocatori. Ha anche menzionato la sfida che li attende nella prossima stagione, con squadre blasonate come Macerata, Fano e San Giustino nel loro girone.

Coach Distefano ha enfatizzato l’importanza del gruppo e della coesione della squadra, sottolineando che i giocatori stanno lavorando duramente in palestra e che credono di essere sulla strada giusta per affrontare la stagione. Ha invitato i tifosi a sostenere la squadra durante le partite casalinghe, sottolineando che il loro calore e supporto sono fondamentali per ottenere successi nella stagione imminente.